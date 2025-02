Bellingham: “Rodrygo è sottovalutato, è il più dotato della squadra”

Jude Bellingham, vestendo la maglia del Real Madrid, è contornato da giocatori di grandissima qualità e talento. Nonostante ciò, a colpire particolarmente l’inglese è stato Rodrygo, del quale ha parlato in un’intervista rilasciata a CBS. Queste le parole del centrocampista: “Rodrygo è molto sottovalutato, per me è il più talentuoso e dotato della squadra. Le cose che fa con la palla, le giocate, mi chiedo come faccia. A me cadrebbero le caviglie. Lui è anche quello che si sacrifica di più, non si lamenta, lo fa e basta. Il suo ruolo preferito è quello di esterno sinistro, ma si impegna molto in difesa e anche a destra, malgrado non sia l’ideale per lui”.

FOTO: Twitter Real Madrid