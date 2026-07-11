Bellingham risponde a Schjelderup: è 1-1 tra Norvegia e Inghilterra al 45′

11/07/2026 | 23:54:38

Archiviato il primo tempo tra Norvegia e Inghilterra. E’ 1-1 a Miami, un primo tempo dai due volti.

Ritmi blandi nei primi 25 minuti. Inghilterra che fa gioco ma a ritmi bassi, senza grandi chance. Norvegia che si difende con ordine e prova a ripartire. Dopo il break, la Norvegia ha un piglio diverso. Prima Haaland spreca un gol con Haaland, che di testa sfiora la rete.

Minuto 35′, segna la Norvegia. Schjelderup si accentra e calcia, Pickford sorpreso, palla sul palo e in rete. Norvegia avanti sull’Inghilterra. I britannici accusano il colpo. Norvegia che sfiora il 2-0 con Odegaard e Sorloth. Nel recupero del primo tempo, grande azione dei britannici che pareggiano. Grande palla di Gordon per Bellingham che incrocia in area e batte a rete, 1-1. Inghilterra che trova anche il 2-1 con Kane, ma è fuorigioco. Termina 1-1 il primo tempo.

Foto: X Euro 2o24