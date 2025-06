Bellingham: “Dopo il Mondiale devo operarmi alla spalla. Mi dà fastidio ogni giorno”

23/06/2025 | 16:17:49

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, annuncia che dopo il Mondiale per Club, dovrà operarsi a una spalla, che negli ultimi mesi lo ha tormentato.

Queste le sue parole a Real Madrid TV: “È stata una bella vittoria per la squadra. Abbiamo giocato meglio rispetto all’altro giorno. Siamo contenti, ma vogliamo di più. È difficilissimo giocare con queste temperature, ma vale per tutti”.

Il centrocampista ha poi parlato anche della nuova era con Xabi Alonso: “Parlo molto con lui ogni giorno. È un allenatore di altissimo livello, con idee molto chiare su come giocare, difendere e attaccare. Per noi è fondamentale in questa nuova fase”.

Ha infine confermato che il problema alla spalla, che lo tormenta da mesi, non è risolto: “Mi dà fastidio una partita sì e una no. Farò l’operazione dopo il torneo, ma lo staff medico sta facendo un gran lavoro”.

Foto: sito Real Madrid