Bellingham piega una buona Juventus: 1-0 al Bernabeu. Atalanta-Slavia Praga senza reti

22/10/2025 | 22:55:51

Al Bernabeu basta un gol di Bellingham per decidere Real Madrid-Juventus. Finisce 1-0 per gli spagnoli contro i bianconeri che non sfigurano, anche se Di Gregorio ha salvato i suoi in alcune occasioni nella ripresa. Una buona Juventus sfida con coraggio il Real al Bernabeu, dopo 20 minuti lo score dei tiri in porta è 0-2, anche se le conclusioni dei bianconeri prima con McKennie e poi con Gatti vengono respinte da Courtois. Il Real prova a prendere in mano il pallino del gioco, ma trova una Juventus molto ben messa in campo e che chiude tutti gli spazi. Al 22′ tentativo di Mbappè, ma la conclusione viene murata da Gatti in angolo. La squadra di Alonso cresce e al 39′ arriva la grande occasione, ma Di Gregorio ipnotizza Mbappè da pochi passi. Al 49′ arriva la grande occasione per la Juventus, Vlahovic si fa 30 metri palla al piede ma Courtois con il ginocchio devia in angolo e salva il Real Madrid. Le squadre si allungano e il Real fa male al 57′, azione pazzesca di Vinicius che si mangia tre avversari e calcia sul palo alla sinistra di Di Gregorio, sulla respinta Bellingham insacca in rete. Al 70′ arriva il doppio miracolo di Di Gregorio, prima su Mbappè e poi su Brahim Diaz. Gatti salva sulla linea un minuto più tardi. Tudor per il quarto d’ora finale schiera l’artiglieria pesante con Openda e David in campo. Ci prova Kostic al 93′, ma Courtois respinge la conclusione dell’esterno entrato nel finale di gara.

Finisce 0-0 tra Atalanta e Slavia Praga, la Dea spreca troppo e non trova il gol. L’Atalanta non sfonda nei primi 45′ contro lo Slavia Praga, due occasioni per Krstovic non bastano alla Dea per sbloccare il risultato. Altre due palle gol finiscono tra le mani di Lookman ed Ederson, ma i cechi si salvano e riescono a chiudere in parità la prima frazione di gioco. 0-0 dopo 45′. Al 67′ Sulemana si divora il gol del vantaggio dopo essere stato innescato perfettamente da De Ketelaere. All’85’ ci prova Scamacca, ma non va.

FOTO: X Real Madrid