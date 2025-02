Bellingham: “Mbappé? Doveva solo adattarsi. Ora è devastante”

Intervistato da TNT Sports, Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha elogiato il compagno, Kylian Mbappè, autore di una tripletta contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “È fantastico giocare con lui. Scendiamo in campo sapendo che possiamo dargli la palla e che farà la differenza. Il nostro compito, dietro di lui e degli altri attaccanti, è metterli nelle migliori condizioni per incidere sulla partita, mentre io cerco di inserirmi in area. Quando Kylian riceve il pallone nelle zone che preferisce, diventa devastante, sia col sinistro che col destro. Oggi ha segnato gol di ogni tipo. È incredibile quello che ha fatto nella sua carriera”.

Bellingham ha anche riconosciuto le difficoltà iniziali del francese: “So che il suo inizio non è stato semplice, gli ci è voluto del tempo per ambientarsi alla nuova realtà. Ma ora sta crescendo e migliorando sempre di più, ed è bello vederlo in questa forma”.

Foto: sito Real Madrid