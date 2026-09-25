Bellingham eletto giocatore inglese dell’anno: è il secondo premio consecutivo per il giocatore del Real Madrid

25/09/2026 | 15:44:49

Il consueto premio che la Federazione calcistica inglese rilascia annualmente al giocatore dell’anno è stato consegnato, per la stagione 2025/26, a Jude Bellingham. Il centrocampista del Real Madrid, pur avendo chiuso l’annata senza trofei, è stato dominante al Mondiale. Con i Tre Leoni ha segnato 7 gol e fornito 1 assist in 8 partite, risultando l’uomo più decisivo insieme a Kane. Per il classe 2003 si tratta del secondo riconoscimento consecutivo dopo quello ottenuto per la stagione 2024/25. Nella lista figurano giocatori eccezionali come David Beckham, vincitore nel 2003, Frank Lampard, vincitore nel 2004 e nel 2005, Wayne Rooney, dominatore della classifica con quattro premi e Kane con due.

Foto: Instagram Bellingham