Bellingham: “E’ la migliore serata della mia carriera. Norvegia? Hanno Haaland, per battere il Brasile sono forti”

06/07/2026 | 21:43:29

L’Inghilterra si qualifica ai quarti di finale del Mondiale grazie a una doppietta di Jude Bellingham.

L’asso del Real Madrid, ha così parlato ai canali della FIFA: “Non sono mai stato così orgoglioso di un gruppo, di una squadra, di una nazione, così. Tutto quello che ho vissuto questa settimana… Abbiamo parlato di quanto fosse difficile una gara del genere, contro una formazione così forte, con un ambiente del genere. Questa vittoria è la notte migliore della mia carriera fino a ora, questo è sicuro. Siamo ancora a qualche partita dal nostro obiettivo, posso sbagliare ma il nostro focus dev’essere la prossima partita, abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Possiamo godercela un paio di giorni ma bisogna pensare alla Norvegia. Sono a conoscenza della responsabilità, della pressione che abbiamo addosso. Ogni giocatore ha una gestione sul campo, siamo in ventisei e cerchiamo tutti quanti di dare il nostro massimo. Non dobbiamo avere paura di nessun altro, abbiamo realizzato di essere una grande squadra. Io sono confidente di questa formazione”.

“Non voglio parlare dell’arbitro. Il Messico è una squadra molto molto forte, hanno giocato con molto cuore. L’Azteca è uno stadio storico, è un piacere giocare qui contro di loro”.

La Norvegia può essere più dura del Brasile? “Non lo so, ma per battere il Brasile sono forti. La Norvegia ha Haaland, Odegaard, ha molta qualità e sarà una partita molto difficile per noi”.

Foto: Instagram Inghilterra