Bellingham dopo l’operazione: “La corsa per tornare in campo è già cominciata, a presto”

18/07/2025 | 22:00:00

Jude Bellingham si è operato. Il giocatore inglese ha mostrato ottimismo, condividendo una foto dal letto d’ospedale con un messaggio di ringraziamento: “Grazie ad Andrew Wallace, Susan Alexander, al loro team e a tutti alla Fortius Clinic per l’intervento chirurgico e l’ospitalità. Grazie a Iván Ortega e al dott. Leyes per essere venuti a supportarmi. E infine, grazie a tutti per i messaggi di auguri e d’affetto. Il processo per tornare in campo è già cominciato, ci vediamo presto”.

Foto: Instagram Bellingham