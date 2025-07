Bellingham dopo l’intervento alla spalla: “Ci vedremo presto”

18/07/2025 | 13:05:05

Jude Bellingham ha affidato a Instagram i suoi pensieri al termine dell’operazione alla spalla. Ecco cosa ha scritto: “Grazie ad Andrew Wallace & Susan Alexander, al loro team e a tutti della Fortius Clinic per l’intervento e l’ospitalità. Grazie a Ivan Ortega e al dottor Leyes per essere venuti a supportarmi. E infine, grazie a tutti per gli auguri e i messaggi di affetto. Il percorso per tornare è già iniziato, ci vediamo presto”.

Foto: Instagram Real