Bellingham al veleno sul rigore dato al Bayern: “L’arbitro è uno che truccava le partite. Cosa vi aspettavate?”

In Germania il Bayern Monaco ha battuto 3-2 il Borussia Dortmund nel “Classiker”, e ha fatto molto discutere l’arbitraggio del direttore di gara Felix Zvayer, reo di aver concesso un calcio di rigore al Bayern Monaco nel finale. Jude Bellingham ha commentato duramente l’arbitraggio ai microfoni di Viaplay: “Per me quello non è mai rigore. Avete dato ad un arbitro che – sapete – aveva truccato delle partite, il big match della Bundesliga. Cosa vi aspettavate?”.

Il giovane centrocampista inglese si riferisce a fatti del 2005, Zwayer venne coinvolto nello scandalo delle partite truccate dall’arbitro Robert Hoyzer ed era un suo assistente, accettò una mazzetta di 300 euro che gli costò una squalifica di sei mesi.

Foto: Twitter personale Bellingham