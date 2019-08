Belletti: “Il Barcellona sta pianificando la stagione senza Neymar”

L’ipotesi di un ritorno di Neymar al Barcellona sta tenendo tutti sulle spine, soprattutto i tifosi blaugrana. A sbollentare parzialmente gli animi ci ha allora pensato Juliano Belletti, ex-calciatore del Barça e ora ambasciatore nel mondo per il club. Queste le sue parole a El Mundo Deportivo riguardo l’eventuale ritorno di fiamma con il suo connazionale: “Tutto ciò che sta accadendo è molto complicato. Si parla molto, ma lui non dice nulla, si legge molto su questo argomento, ma tutto ciò che sappiamo è che si sta allenando con il PSG e che il Barça sta pianificando la sua stagione senza di lui. Valverde sta facendo le sue partite amichevoli, cercando la migliore formazione per iniziare la stagione, ora i giocatori che erano in Copa América sono tornati … quindi devi programmare la stagione con i giocatori che sono qui e non essere dipendente da se Neymar arrivi o meno. Se pianifichi la stagione con lui e alla fine non viene … devi lavorare pensando a un’azienda e in questo momento è il momento di lavorare con i dipendenti che ci sono. Io voglio sempre vedere Neymar felice, è un giocatore che ha sempre molta pressione e responsabilità sulle spalle perché ha moltissima qualità, è uno dei migliori al mondo, quindi quello che voglio è vederlo felice, sia in Barça che in un altro club, non mi interessa. Preferisco in questo momento il tema personale, che può essere tranquillo con se stesso e continuare a giocare a calcio“.

Foto: AS