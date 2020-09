Bellerin, una freccia per Tuchel: il Psg continua a provarci

Barcellona, Londra e ora Parigi? Seguendo le piste francesi come RMC Sport e France Football, parrebbe proprio di sì.

Hector Bellerìn, terzino spagnolo dell’Arsenal, sarebbe vicino al trasferimento al Psg per 28 milioni di euro più 5 di bonus. Sarebbe un colpo importante per i transalpini che sulla corsia di destra hanno di recente perso Meunier, trasferitosi al Borussia Dortmund, e cercano un laterale di livello viste le non brillantissime prestazioni offerte in Champions da Kherer.

Nato nel 1995 sulla costa di Barcellona, Bellerìn ha tutte le caratteristiche per far compiere al Psg quel definitivo salto di qualità verso l’olimpo del calcio europeo. Terzino destro veloce, anzi velocissimo, – basti pensare che sui 40 metri ha un record di 4.41, miglior crono di tutta la Premier League – tecnico e che fa delle scorrerie offensive il suo pane quotidiano. Bellerìn, dopo la trafila nella masia del Barcellona, a sedici anni viene invitato da Wenger a visitare il centro di allenamenti dell’Arsenal, e fu così che scattò la scintilla. Lo spagnolo passa ai Gunners, dove da ala, viene abbassato a laterale difensivo dando una nuova linfa sua carriera. Inizialmente viene girato in prestito al Watford in Championship. E, dopo una breve esperienza nella serie B inglese, il terzino torna alla base per svolgere un ruolo da comprimario, ma, da quarta scelta, Bellerìn scala le gerarchie ed entra in pianta stabile nell’undici titolare, senza più lasciare l’Arsenal privo delle sue sortite offensive.

Ora per lo sprinter spagnolo è forse giunto il momento di volare verso una nuova sfida, per far correre il Psg verso la conquista della Champions League.

Foto: Twitter personale.