Bellerin: “Noi calciatori siamo privilegiati. Dobbiamo pagare più tasse”

Hector Bellerin, difensore del Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DiariARA, facendo rilevazioni importanti in merito ai calciatori e ai privilegi.

Queste le sue parole: “Noi calciatori ci troviamo in una situazione molto privilegiata in questa società, e per questo dovremmo pagare più tasse. I calciatori sono in una posizione molto privilegiata. Abbiamo lavorato sodo e fatto molti sacrifici, ma dobbiamo essere consapevoli di ciò che abbiamo, da dove veniamo e dovremmo essere i primi a voler aiutare la stabilità della nostra società”.

E ancora: “Penso che i calciatori stiano perdendo il rapporto con i tifosi. Ci sono molte cose che ci separano dalle persone e questo non accadeva prima. Ci sono molti giocatori che provengono da famiglie umili, che non avevano nulla. I calciatori sono disumanizzati, in una bolla. Il calcio deve essere autentico e per i tifosi, accessibile a tutti. Le squadre dovrebbero pensare anche ai giocatori, umanizzarci. Alla fine finiremo per giocare 200 partite a stagione! Anche questo ci stressa e se ne parla poco, perché abbiamo un contratto e dobbiamo rispettarlo. Non diremo che siamo schiavi, ma dipendiamo da ciò che pensano le organizzazioni”.

Sul futuro: “Non voglio pensarci. So di avere firmato solo un anno e voglio godermelo al massimo. Lo valuterò alla fine della stagione, ma sono molto contento qui, concentrato sui restanti sei mesi della stagione”.

Foto: twitter Barcellona