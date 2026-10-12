Bellanova: “Infortunio? Sono uscito per una misura precauzionale. L’anno scorso ho faticato dopo l’infortunio”

12/10/2026 | 21:38:47

Le parole di Raoul Bellanova a Dazn: “Infortunio? Solo una misura precauzionale. Sarri lavora tanto sulla linea, in ritiro passavamo ore ed ore a lavorarci. Dobbiamo capire tutti, prima guardavamo l’uomo, ora il riferimento è la palla, se anche uno sbaglia, poi perde l’uomo che va in porta. Ruolo preferito? Con la palla per me è meglio giocare a quattro, ho più spazio da prendere. Non ero mai stato infortunato prima dell’anno scorso, dove ho perso tre mesi e una volta tornato ho perso il posto e ho faticato”.

Foto: Instagram Bellanova