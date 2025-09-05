Bellanova: “Gattuso? Mi ha colpito per il cuore e la grinta che ci mette”

05/09/2025 | 20:37:20

Raoul Bellanova, esterno della Nazionale, ha parlato a Rai sport prima della gara contro l’Estonia.

Le sue parole: “Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Sono stati 4-5 giorni di duro lavoro in cui abbiamo spinto e dobbiamo ringraziare Gattuso perché è stato determinante dal primo momento”.

Su Gattuso: “Il CT e il suo staff sono di altissimo livello. La cosa che ti rimane impressa di Gattuso è la grinta e il cuore che ci mette”. Poi, sulla sua Bergamo che oggi ospita la partita dell’Italia: “Ringraziamo la città, mi sento a casa“.

Foto: sito Italia