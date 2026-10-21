Bellanova: “Ero spaventato all’idea di cambiare modulo, ma mi sto trovando meglio ora che a 5”

21/10/2026 | 19:58:45

Raoul Bellanova presenta la sfida contro l’Ajax in conferenza stampa.

Sui favori del pronostico: “Tante cose si dicono per mettere pressioni, noi sappiamo quanto valiamo, le qualità che abbiamo… sappiamo dove possiamo arrivare, non si possono fare pronostici adesso perchè in queste serate di coppa può succedere di tutto. Ragioniamo partita per partita, iniziando da domani, per portare in campo quel che abbiamo provato, cercando una vittoria se possibile”.

Sul cambio modulo: “Se il mister mi dovesse chiamare in causa lo farò senza problemi. Il mister mi ha dato fiducia fino all’inizio e lo ringrazio. Sono arrivato in ritiro quest’estate con l’obiettivo di lavorare, ero spaventato all’idea del cambio modulo perché nessuno ha la bacchetta magica. Mi ero posto l’obiettivo di dare il 100% dal primo giorno e ascoltare il mister, dimostrando a tutti di poter giocare a quattro. Mi sto trovando meglio adesso che a cinque. Tutti stiamo dando il massimo, c’è chi ci riesce prima e chi dopo”.

Foto: Instagram Bellanova