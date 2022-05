Bella Lazio, piccola Samp: Patric apre, poi il gioiello di Luis Alberto (2-0)

La Lazio batte la Sampdoria 2-0 e consolida la quinta posizione, salendo a 62 punti, a +3 sulla Roma impegnata lunedì con la Fiorentina.

Un gol per tempo per la compagine di Sarri hanno piegato la resistenza della Sampdoria, alla ricerca ancora di punti per la matematica salvezza.

Primo tempo avaro di emozioni, Lazio a fare gioco, la Samp pericolosa con conclusioni da fuori. Al 41′ sblocca l’equilibrio Patric di testa che segna l’1-0.

Nella ripresa, bella Lazio, la Sampdoria non riesce a reagire allo svantaggio. Al 59′ Luis Alberto con un gioiello regala il doppio vantaggio ai suoi.

La reazione della Sampdoria è tardiva, da segnalare un palo di Quagliarella nel finale.

La Lazio è quinta da sola, la Sampdoria resta a 33 punti, non ancora salva.

Foto: Twitter Lazio