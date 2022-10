Bella Lazio, colpisce Zaccagni: 1-0 sull’Atalanta all’intervallo

La Lazio è meritatamente in vantaggio al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Ottimo primo tempo degli uomini di Sarri, che hanno preso le misure ai bergamaschi, eludendo il pressing dei nerazzurri con un fraseggio importante, non permettendo quasi nulla agli uomini di Gasperini.

Al momento decide un gol di Zaccagni al 10′, servito perfettamente da Pedro. Lazio pericolosa in diverse circostanze, l’Atalanta ha reagito con enorme difficoltà, rendendosi pericolosa solo con un tentativo di Hateboer.

E’ 1-0 Lazio all’intervallo.

Foto: twitter Lazio