Bella-Kotchap, il colpo del Verona e quel “chi l’ha visto a Nantes?”

28/08/2025 | 14:45:26

I giornalisti francesi hanno dato ieri la valutazione di Nkunku per il Milan, siamo ai dettagli. Ma non si trovava di sicuro in Francia Armel Bella-Kotchap, difensore ufficializzato ieri dal Verona dopo la nostra esclusiva di qualche giorno fa. Eppure proprio il 22 agosto avevano mandato con certezza Bella-Kotchap al Nantes, il classico here we go al contrario. Una bella bufala più o meno come quella che aveva portato a dire a maggio e dintorni che Jonathan David non avrebbe giocato nella Juventus quando ad aprile vi avevamo svelato come la scelta fosse stata fatta e bisognava avere pazienza. Due righe sull’ufficialità di Bella-Kotchap avrebbero potuto farle, soprattutto chi lo aveva mandato al Nantes con certezza sei giorni fa. Ma in Francia non l’hanno mai visto, a Verona sì.

Foto: sito Hellas Verona

