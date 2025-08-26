Esclusiva: blitz Verona, sorpresa Bella-Kotchap per la difesa

26/08/2025 | 10:29:41

Il Verona a sorpresa sta per assicurarsi, con un autentico blitz, un nuovo difensore centrale. Si tratta del tedesco Armel Bella-Kotchap, classe 2001, nato a Parigi da genitori camerunensi. In forza al Southampton (che lo aveva prelevato dal Bochum nell’estate del 2022), nel suo recente passato anche una stagione in prestito con il PSV, adesso il suo futuro sarà con la maglia dell’Hellas. Un autentico blitz, dicevamo, perché Bella-Kotchap (due presenze con la Germania ai Mondiali 2022) era stato dato in chiusura al Nantes, invece il Verona ha ormai piazzato lo scatto decisivo con la formula del prestito. E aspetta il difensore centrale in Italia per le visite.

Foto: Actu Ligue 1