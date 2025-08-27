Chi è Bella-Kotchap, il nuovo giocatore del Verona strappato al Nantes

27/08/2025 | 10:10:02

L’Hellas Verona a sorpresa sta per assicurarsi, con un autentico blitz, Armel Bella-Kotchap. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, era stato dato in chiusura al Nantes, invece il Verona ha ormai piazzato lo scatto decisivo con la formula del prestito. Ma chi è Bella-Kotchap? Il calciatore tedesco, nativo di Parigi, è un difensore classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Bochum. Nel 2022 è stato acquistato dal Southampton per 10 milioni di euro e nel 2023 è passato in prestito al PSV, dopo essere stato visionato dal Bayern Monaco. Con la Nazionale, ha fatto tutta la trafila a partire dalle giovanili tedesche, debuttando con i “grandi” nel settembre 2022 contro l’Inghilterra. Si tratta di un difensore alto e fisico, che si ispira a Rio Ferdinand. Un bel prospetto per la difesa del Verona.

Foto: Actu Ligue 1