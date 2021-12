Bella e possibile: l’Inter di Simone Inzaghi non vive di ricordi

Si stava meglio prima? Per l’Inter è l’esatto contrario: si sta meglio adesso, eccome. A maggior ragione dopo aver vissuto un’estate difficile, superata nel migliore dei modi. Difficile per utilizzare un eufemismo: Conte aveva deciso di lasciare, la cessione di Hakimi era stata programmata, quella di Lukaku no ma poi si è materializzata. Qualsiasi altro club avrebbe pagato dazio, l’Inter si è organizzata, non ha sbagliato il mercato, ha centrato gli acquisti e sta raccogliendo. Con tutto il rispetto per Conte, ora c’è Simone Inzaghi che – non dimentichiamolo – rispetto al suo predecessore ha ridato una dignità europea ai nerazzurri. La qualificazione agli ottavi di Champions, in attesa di capire se da prima o da seconda del girone, è tutto fuorché un passaggio banale considerato che Conte lo aveva bucato per due stagioni di fila. Ulteriore conferma che l’Inter di Simone Inzaghi non vive di ricordi, ma è perfettamente calata nel presente e quindi nel futuro.

FOTO: Sito Inter