L’Atalanta è una macchina da punti e da gol. Dopo Torino, il blitz di Napoli: ancora più bello perché in rimonta, ulteriore conferma di una squadra in salute e che può giocarsela con chiunque. Anche per lo scudetto? Non abbiamo controindicazioni in tal senso, pur comprendendo le frenate di Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo dice: “Non siamo stati per una volta primi in classifica, fino a quando non lo saremo di sicuro non potremo parlare di scudetto”. Certo, fa bene a spegnere, ma i fatti dicono esattamente il contrario. La Champions, che ogni anno centra con una regolarità impressionante, ha affinato la famosa mentalità vincente. L’organico è di spessore, con una profondità che tutela la qualità. Bella come una Dea: ora l’Atalanta non può più nascondersi, ammesso che lo abbia fatto in passato.

FOTO: Twitter De Roon