Belgio, ufficiale: il campionato finisce qui, il Brugge è campione

tramite un comunicato ufficiale, la Federcalcio belga ha deciso che il massimo campionato del Paese, la Jupiler Pro League, non potrà riprendere in tempi accettabili e che, di conseguenza, la classifica finale è e sarà quella attuale. Quindi, il Club Brugge si laurea campione del Belgio, con 15 punti di vantaggio sul Gent. La decisione sarà ratificata in maniera definitiva il prossimo 15 aprile nel Consiglio Federale. Al termine del campionato, mancavano un turno e i conseguenti playoff.

Foto: profilo Twitter ufficiale Club Brugge