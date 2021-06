Belgio, Tielemans: “Con l’Italia sarà una partita intensa e fisica, noi pronti a fare il nostro compito”

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match che vedrà affrontarsi, Belgio e Italia, il centrocampista belga, Youri Tielemans, che ha voluto dire la sua riguardo alla prossima sfida:

“La chiave del match contro l’Italia? Ce ne saranno molte. Si giocherà con i dettagli. Un episodio di gioco può cambiare tutto, favorendoci o complicandoci la partita. Sarà una partita intensa e molto fisica. Cercheremo di fare il nostro gioco sul terreno. Passare il turno con un solo tiro in porta come domenica scorsa dimostra quanto siamo efficaci sotto porta. Sappiamo che possiamo segnare un gol in qualsiasi momento quando si creeranno delle occasioni. Sono pronto. Ho provato a fare del meglio per essere pronto fisicamente in questa partita. La gara col Portogallo è stata positiva, difensivamente, offensivamente, anche se non abbiamo avuto grande possesso palla e lì avremmo potuto fare meglio. De Bruyne ed Hazard? Con loro o senza loro non cambia il mio compito, il mio ruolo, quello che devo fare. E’ molto chiaro per il gruppo cosa dobbiamo fare, so cosa il manager mi chiede. Certo, sono grandi giocatori, importanti per la squadra ma non fa differenza per il modo in cui giochiamo“.

Infine la chiosa su chi sono i favoriti per questo Europeo:

“Noi non siamo ancora i favoriti. Restano delle grandi Nazionali malgrado siano state eliminate Francia e Olanda“.

Foto: Profilo Instagram del giocatore