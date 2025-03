Belgio, Theate lascia il ritiro per problemi muscolari

Il Belgio dovrà fare a meno del difensore Arthur Theate per la doppia sfida all’Ucraina in Nations League. A riferirlo è il sito ufficiale del proprio club di appartenenza, l’Eintracht Francoforte, che, attraverso una nota pubblicata suoi propri canali, ha spiegato come a causa di alcuni problemi muscolari il centrale abbia lasciato il ritiro della Nazionale dei ‘Diavoli Rossi’ per far ritorno in Germania, dove si sottoporrà alle cure necessarie. Di seguito il comunicato: “Arthur Theate, che era stato recentemente messo da parte per problemi muscolari, sta tornando dalla nazionale belga a Francoforte per continuare la sua riabilitazione. Gli auguriamo una pronta guarigione!”.

Foto: Instagram Eintracht