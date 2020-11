Belgio-Svizzera: out Lukaku e Mertens, Freuler e Rodriguez in panchina

Romelu Lukaku e Dries Mertens assenti per il Belgio, non saranno disponibili per l’imminente gara contro la Svizzera.

Il Ct della Svizzera Vladimir Petkovic ha deciso di far partire dalla panchina Remo Freuler e Ricardo Rodriguez.

Ecco gli undici di partenza:

BELGIO (3-4-3): Migolet; Bornauw, Mechele, Vertonghen; Chadli, Praet, Dendoncker, Thorgan Hazard, Vanaken, Batshuayi, Lukebakio.

All. Martinez.

SVIZZERA (3-4-3): Mvogo; Fernandes, Comert, Schar; Zuber, Xhaka, Sow, Benito; Gavranovic, Embolo, Mehmedi. All. Petkovic.

