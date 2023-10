Belgio-Svezia, la Nazionale e i tifosi svedesi verranno scortati all’aeroporto

Un attentato a colpi di kalashnikov in pieno centro a Bruxelles nella serata di lunedì 16 ottobre. Sono morte due persone di nazionalità svedese che indossavano la maglia della Svezia. In città si stava disputando Belgio–Svezia per le qualificazioni a Euro 2024 ma la partita è stata definitivamente: sono stati i giocatori stessi a rifiutarsi di tornare in campo dopo aver saputo dell’attentato una volta rientrati negli spogliatoi a fine primo tempo (la gara era sull’1-1). Gli spettatori sono rimasti all’interno dello stadio fino le 23.50, quando è iniziata l’evacuazione, settore per settore.

Intervenuto i microfoni della tv di stato belga, il CEO della Federazione belga, Mehdi Bayat, ha così parlato: “Dieci minuti prima del calcio d’inizio ci hanno detto che era accaduto qualcosa di grave. Abbiamo deciso di iniziare la partita perché lo stadio era il luogo più sicuro in quel momento. La polizia ha fatto un gran lavoro, siamo rimasti in contatto costante con loro, ci hanno tenuto al corrente di quanto stava accadendo, minuto per minuto. I tifosi hanno avuto un comportamento esemplare, abbiamo parlato con l’unità di crisi per capire come procedere per il deflusso dall’impianto. Ogni 10-15′ abbiamo fatto degli annunci per tenere al corrente la gente. Tifosi e squadra svedese lasceranno lo stadio per ultimi e verranno scortati direttamente all’aeroporto, per permettere che rientrino in patria in tutta sicurezza”.

Foto: Screen Instagram Belgio