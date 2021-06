Belgio, si ferma Thorgan Hazard: non ci sarà contro la Finlandia

Il Belgio in vista dell’ultima gara del girone contro la Finlandia, non potrà contare su Thorgan Hazard. Lo ha comunicato la Federcalcio belga. Il giocatore e fratello di Eden ha riportato un problema al ginocchio nella sfida contro la Danimarca. Il ct commissario tecnico Martinez proverà a recuperarlo in vista degli ottavi.

FOTO: Twitter Borussia Dortmund