Belgio, scelto Domenico Tedesco come prossimo ct: si tratta col Lipsia

Dopo l’esonero di Roberto Martinez, il Belgio ha individuato in Domenico Tedesco il profilo ideale per ripartire dopo la deludente campagna Mondiale in Qatar. Ma c’è un problema. Il Lipsia ha esonerato il tecnico italiano, ma quest’ultimo è ancora sotto contratto con la società tedesca. Stando quanto riferito da la Reuters, però, questa situazione si risolverà entro una settimana a e quel punto Tedesco diventerà il nuovo ct del Belgio.

Foto: Twitter Lipsia