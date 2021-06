Belgio, rientro nella notte. Preoccupano le condizioni di De Bruyne e Hazard, oggi gli esami

Dopo la vittoria contro il Portogallo e il passaggio ai quarti il Belgio è tornato nel suo ritiro di Tibize, vicino Bruxelles dove preparerà la partita contro l’Italia di venerdì sera. La squadra belga è arrivata alle 5:20 a casa propria dopo aver viaggiato da Siviglia fino all’aeroporto di Charleroi – come riporta la Gazzetta dello Sport -. Preoccupano le condizioni di Kevin De Bruyne e Eden Hazard, usciti per dei problemi fisici. De Bruyne, falciato da un’entrata di Palhinha, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, mentre Eden Hazard ha chiesto il cambio verso la fine. Tutti e due oggi saranno sottoposti ai primi accertamenti diagnostici, ma al momento domina il pessimismo. Sia Courtois che Hazard stesso hanno parlato delle condizioni non lasciando tante speranze per un recupero in vista dell’Italia. Courtois ha detto ieri: “Ho visto che soffriva, nella migliore delle ipotesi parliamo di una contrattura e ci vogliono dieci giorni. Temo che per Eden l’Europeo sia finito, ma speriamo in un altro miracolo” e su De Bruyne: “Non riusciva a muovere la caviglia”.

Foto: Twitter Euro 2020