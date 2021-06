Belgio, non solo De Bruyne. Anche Eden Hazard uscito per un problema fisico

Non solo De Bruyne, nella sfida contro il Portogallo anche Eden Hazard ha lasciato il campo 3 minuti prima dal fischio finale per un problema muscolare (il giocatore si toccava la coscia quando è uscito dal campo) e andrà evidentemente valutato con attenzione in vista della partita di venerdì sera.

Foto: Sito Real Madrid