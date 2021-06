Belgio, Mertens: “Mi sento un po’ italiano, sarà una sfida speciale per me. Mancini ha creato un’ottima squadra”

Dries Mertens, attaccante del Belgio, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall’importante match che vedrà la sua squadra affrontare l’Italia di Mancini. Una sfida molto particolare per il classe ’87, in quanto, dopo 8 anni passati nel nostro paese, si sente un po’ italiano. Queste le sue parole:

Sull’Italia: “Ho visto che l’Italia ha più fiducia in se stessa dal 2018. Non prendono gol e segnano molto. I giocatori hanno esperienza, non molti si sarebbero aspettati un tale tipo di gioco da parte loro. Loro hanno qualità per sezione di campo. Il pericolo può arrivare da ovunque. Come sempre, noi faremo del nostro meglio. È complicato comparare il gioco degli azzurri con quello del Napoli. Sono due sistemi diversi. Jorginho è molto influente nelle manovre. la forza della banda di Mancini è il saper migliorare tutti insieme“.

Sulla sua vita a Napoli: “Se mi sento un po’ italiano? A forza di vivere a Napoli sì! Mi piace molto la vita nel capoluogo campano. Vivo vicino al mare in una città bellissima. È speciale per me giocare contro l’Italia, è il paese in cui sono cresciuto molto calcisticamente negli 8 anni trascorsi li”.

Sul Belgio e sulla sua condizione: “Questo Europeo non sarà la nostra ultima chance di vincere qualcosa. Penso di poter far di meglio individualmente ma è più importante farlo per il collettivo. Aver passato le 100 presenze era un obiettivo molto importante per me. Quest’anno ho avuto molti infortuni, adesso ho recuperato completamente. Sono qui e so che posso far meglio e spero di poterlo dimostrare nel prossimo match“.

Foto: Instagram del giocatore