Il Belgio ha comunicato ufficialmente che Brandon Mechele è risultato positivo al Covid-19. Ventisette anni, Mechele è un difensore del Bruges, club nel quale gioca da tutta la sua carriera. Il difensore ha già lasciato i compagni.

UPDATE: @BMechele44 left the group. Yesterday, he had a positive covid-19 test.

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 7, 2020