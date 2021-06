Belgio, Martinez: “Notizie positive per De Bruyne e Hazard. Gli infortuni non sono gravi”

Il ct del Belgio, Roberto Martinez, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati e in particolar modo su De Bruyne e Hazard. “E’ presto ma posso dire quel che sappiamo. Le informazioni sono positive per entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno infortuni gravi. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio. Prenderemo ogni giorno come un’opportunità per provare ad averli: saranno al camp, vedremo come staranno. Purtroppo c’è un’informazione negativa su Mignolet: ha lasciato il ritorno e abbiamo portato qui Kaminski”.



Su Hazard: “E’ la miglior gara che ho visto giocare ad Hazard negli ultimi due anni, il modo come ha giocato con Thorgan, come ha coperto gli spazi. L’ultima cosa che vuoi è togliere un giocatore così: non ho la sfera di cristallo, è stato un peccato però. De Bruyne si è infortunato su un giallo che doveva essere un rosso, ci sono stati infortuni evitabili per la gestione dei cartellini ma Eden Hazard ha giocato quanto avrebbe dovuto”.

FOTO: Twitter Belgian Red Devils