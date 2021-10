Belgio, Lukaku si è allenato a parte. Le ultime in vista dell’Italia

C’è apprensione in casa Belgio: Romelu Lukaku non si è allenato col resto della squadra alla vigilia della finale per il terzo e quarto posto di Nations League contro l’Italia. L’attaccante del Chelsea, stamattina ha un svolto differenziato nella sessione di rifinitura. La conferenza stampa del commissario tecnico Roberto Martinez servirà per capire se l’ex Inter sarà della gara oppure no.

Foto: Twitter Euro 2020