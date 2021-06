Belgio, Lukaku e Courtois garantiscono su Hazard: “È quasi al 100%”

Eden Hazard ha trovato finalmente la sua condizione migliore nel Belgio. Dopo una stagione travagliata al Real Madrid, dove è stato centro di numerose polemiche a causa del suo scarso rendimento, il calciatore belga in questo Europeo sembra essersi ripreso ed è sulla buona strada. A garantirlo sono i suoi compagni di squadra, Romelu Lukaku e Thibaut Courtois. Il centravanti dell’Inter in conferenza stampa ha ammesso. “Hazard? Da quello che ho visto ieri in allenamento, è quasi al 100%. Non dico altro, non voglio fare pressioni o parlare degli altri. Ma è quasi al suo meglio”. Della stessa opinione l’estremo difensore del Real. “Da quello che posso percepire dagli allenamenti dico che sta molto meglio. Ha avuto partite difficili a Madrid per via dei tanti infortuni ma qui sento che è pronto. Dribbla in allenamento, non ha più dubbi quando riceve la palla. È pronto fisicamente e mentalmente. Ma Eden non è l’unico, dovremo essere solidi collettivamente. Anche se Eden ha ovviamente lo status e le qualità per essere decisivo”. Domenica sera, negli ottavi di finale contro il Portogallo, avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore.

FOTO: Twitter Belgio