Belgio, l’Oostende licenzia il portiere per aver violato le norme anti-Covid

La squadra di calcio belga del KV Oostende (in Europa League nel gruppo del Tottenham, di Mourinho che ha anche battuto) ha licenziato il portiere Fabrice Ondoa dopo aver organizzato una festa nonostante il lockdown per il coronavirus.

Nella nota, il club ha spiegato come la polizia sia stata allertata da alcuni vicini, per i rumori e il chiasso che proveniva dalla casa del portiere. Ai residenti belgi non é consentito invitare più di un ospite all’interno della propria abitazione nell’ambito delle misure nazionali volte a limitare la diffusione del virus. Alla festa a casa di Ondoa c’erano “10 persone che hanno violato tutte le misure contro il coronavirus”, si legge nel comunicato.

Il club ha dichiarato di aver finora evitato qualsiasi infezione da Covid-19 all’interno del gruppo squadra e che il comportamento di Ondoa è stato sconsiderato, visto le forti norme restrittive.

“Il KVO come club è al di sopra dei singoli e data la gravità di questi fatti, siamo quindi costretti ad avviare la procedura di licenziamento contro Fabrice Ondoa”.