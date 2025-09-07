Belgio-Kazakistan, le formazioni ufficiali
07/09/2025 | 20:07:21
In vista del match di questa sera tra Belgio e Kazakistan, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. All.: Rudi Garcia. Kazakistan (3-4-2-1): Seisen; Kassym, Zhaksybayev, Alip; Astanov, Orazov, Muzhikov, Vorogovskiy; Samorodv, Kenzhebek; Omirtayev. All.: Aliyev.
Foto: Instagram De Bruyne