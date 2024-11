Pienone allo stadio Re Balvonino di Bruxelles, per la sfida di Nations League Belgio-Italia, in scena questa sera alle 20:45. Sostegno totale da parte dei supporters del Belgio, che questa sera necessita obbligatoriamente di una vittoria per poter tornare a concorrere per il passaggio del turno nei primi due posti. Ad oggi la classifica recita così: Italia 10, Francia 9, Belgio 4, Israele 0.

Foto: X Belgio