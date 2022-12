Belgio, inizia la ricerca al nuovo ct: la Federazione pubblica un annuncio per candidarsi

Dopo la delusione del Mondiale in Qatar, il commissario tecnico Roberto Martinez si è dimesso. Adesso il Belgio vuole e deve ripartire e il primo passo per aprire un nuovo ciclo passa per la scelta del nuovo commissario tecnico. Per far questo, la Federazioneè ha deciso di aprire le candidature con un vero e proprio annuncio di lavoro sul proprio sito ufficiale. Di seguito l’annuncio: “Come prima cosa, la federazione si è presentata: “Il calcio è una passione quotidiana per più di mezzo milione di belgi. Il calcio unisce e ci unisce. È nel nostro DNA. Come Royal Belgian Football Association, organizziamo il nostro sport a tutti i livelli da oltre 126 anni anni. Applichiamo ogni giorno la nostra conoscenza, esperienza ed entusiasmo alla nostra missione: l’organizzazione e sviluppo del calcio nel nostro paese. Con il suo nuovo campo base a Tubize, la RBFA ha un vero e proprio centro calcistico nazionale. È il cuore del calcio belga. Un nuovissimo complesso, moderno ed ecologicamente progettato con tutto il necessario: impianti e tecnologie. I Red Devils sono stati per quattro anni numero uno del ranking mondiale, qualificati per quattro fasi finali dei Mondiali e si sono classificati terzi ai Mondiali in Russia. Ma l’eliminazione anticipata ai Mondiali in Qatar è stato deludente. Tuttavia, ci sono tutti gli elementi per avere di nuovo successo in futuro.Starà al nuovo allenatore della nazionale per lavorare con ciò che è a disposizione per portarci a nuovi successi

Il nostro nuovo allenatore della nazionale è estremamente ambizioso e ha il necessario livello di esperienza internazionale, conoscenze tattiche e intuizioni oltre alle giuste doti personali. Stiamo cercando un serial winner con esperienza nella gestione di top player. Il nuovo allenatore della Nazionale sa puntare sulla creazione di un gruppo affiatato e sa integrare i giovani. È un tattico esperto che supporta le sue scelte con dati, tecnologia e parametri oggettivi e attinge da RBFA competenza e struttura sportiva. Sa come vincere trofei nelle migliori competizioni. Il nuovo allenatore della nazionale è un ambasciatore del calcio belga e contribuisce a promuovere i valori della RBFA ed è disponibile a tempo pieno

Le domande devono pervenire entro il 10/01/2023 al seguente indirizzo mail headcoachreddevils@rbfa.be”.

Foto: Instagram Belgio