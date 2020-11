Belgio, il portiere Kaminski positivo al Covid. Torna a casa

Il portiere Thomas Kaminski ha lasciato il ritiro del Belgio in vista dell’amichevole contro la Svizzera dopo essere risultato positivo al Covid-19. Kaminski era stato convocato dal ct Roberto Martinez in sostituzione di Hendrik Van Crombrugge.

Kaminski gioca per il Blackburn nella seconda divisione inglese. È il secondo nazionale belga escluso dalla partita a causa del coronavirus dopo Eden Hazard. L’attaccante del Real Madrid è stato messo in quarantena in Spagna. Anche il difensore centrale Thomas Vermaelen salterà la partita dopo che le autorità giapponesi non gli hanno permesso di viaggiare.

Foto: Twitter personale