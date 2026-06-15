Belgio ed Egitto non si superano: finisce 1-1. Lukaku propizia il pari, palo per De Bruyne

15/06/2026 | 22:58:49

Non arriva il primo gol della Serie A a questi Mondiali. Termina 1-1 la sfida tra Belgio ed Egitto, con il Belgio che si salva nella ripresa dopo un brutto primo tempo.

L’Egitto la sblocca con merito al 20′, con Ashour: il centrocampista dei faraoni, ben servito da Salah dopo una palla riciclata, ha battuto Courtois con un siluro potente e regalato il vantaggio agli egiziani.

Nella ripresa, risposta del Belgio, al 52′ calcio di punizione di De Bruyne, il napoletano impatta il palo. Al 55′, risponde Salah, colpo di testa, ci vuole tutta la bravura di Courtois a salvare il Belgio per il 2-0. I diavoli rossi però cambiano passo e ancora De Bruyne con Tielemans sfiorano il pareggio. Entra anche Lukaku e 20 secondi dopo arriva il pareggio al 67′. L’attaccante del Napoli irrompe su una palla in area e propizia l’autorete di Hany. Pareggio del Belgio. Egitto un po’ alle corde, insiste il Belgio. Colpo di testa di Meunier, parata plastica di Shobeir. All’87’ cross per Lukaku, stacco di testa ma alto. Nel recupero meglio l’Egitto, il Belgio un po’ in apnea. Finisce 1-1, un pareggio giusto alla fine.

Foto: X Nations League