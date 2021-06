Belgio, De Bruyne e Witsel non ci saranno contro la Russia

Colpito in faccia nella finale di Champions League contro il Chelsea e operato pochi giorni dopo per una doppia frattura, Kevin De Bruyne non ha ancora recuperato per la prima partita del Belgio a Euro 2020, in programma sabato contro la Russia. La Nazionale belga ha ufficializzato l’assenza di De Bruyne così come quella di Axel Witsel, entrambi salteranno la gara. Un duro colpo per il ct Roberto Martinez che proverà a rimpiazzarli nel migliore dei modi.

Axel Witsel and Kevin De Bruyne did not travel to Russia. They stayed in Tubize to continue their recovery. 🇧🇪 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2021

FOTO: Twitter De Bruyne