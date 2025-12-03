Belghali, un’altra scommessa vinta: vale 10 volte in più

03/12/2025 | 18:53:10

Il Verona è ultimo in classifica, ma di sicuro non si arrende. E sul mercato ha fatto operazioni sul mercato, a zero o quasi, che come sempre daranno un ritorno. Non soltanto Giovane, arrivato senza esborso per il cartellino: la prima parte della stagione ha evidenziato il buonissimo rendimento di Rafik Belghali, terzino destro algerino con cittadinanza belga, classe 2002 acquistato in estate dal Mechelen per sostituire Tchatchoua. Prelevato per circa 1,5 milioni più bonus, adesso la valutazione di Belghali è dieci volte superiore, avendo dimostrato grande personalità, buona tecnica e soprattutto ulteriori margini di miglioramento. Sabato scorso il primo gol in casa del Genoa non è servito per fare risultato, ma ha confermato le sue qualità e la continuità nel rendimento. Già diversi club, non solo in Italia, gli hanno messo gli occhi addosso in una fase della stagione che per il Verona ha la priorità di recuperare terreno in classifica.

Foto: sito Hellas Verona

