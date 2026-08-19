Belghali-Sassuolo: gli aggiornamenti due giorni dopo. E conferme anche su Iannoni

19/08/2026 | 23:40:24

Belghali e l’irruzione a sorpresa del Sassuolo è una nostra esclusiva di appena due giorni fa. Avevamo parlato di uno scatto che probabilmente sarebbe stato decisivo, viaggiamo spediti. E soprattutto ci sono conferme sull’inserimento del centrocampista Iannoni che il Verona gradisce molto. Si lunga a chiudere entro venerdì, l’Hellas confida di ottenere un conguaglio di di 7-8 milioni.

foto x verona