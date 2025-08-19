Ufficiale: Belghali è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona

19/08/2025 | 12:00:26

Rafik Belghali è un nuovo difensore dell’Hellas Verona. Il club gialloblù ha reso noto l’acquisto del calciatore attraverso una nota ufficiale: “L’Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – a titolo definitivo – dal KV Mechelen le prestazioni sportive del difensore belga Rafik Belghali, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029. Nato a Lovanio, in Belgio, di origini algerine, Rafik Belghali è un terzino destro cresciuto nei settori giovanili di Club belgi e olandesi come Sint-Truiden, PSV, Lierse, Zulte Waregem e Lommel. Nel 2023 si trasferisce al Mechelen, squadra con cui debutta in Pro League il 30 luglio 2023, nella partita pareggiata 1-1 contro il Club Brugge. Durante il suo primo anno nella massima serie belga colleziona 9 presenze, 2 gol e 1 assist. Nella scorsa stagione, Belghali ha totalizzato 36 presenze, siglando 1 gol e fornendo 1 assist, a cui si aggiungono 2 apparizioni nella Croky Cup, la coppa nazionale belga. A livello internazionale, ha vestito la maglia dell’Algeria U23, ricevendo la sua prima convocazione a marzo 2022 per due amichevoli contro la Mauritania. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Rafik, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali in maglia gialloblù”.

Totalmente confermate le indiscrezioni provenienti dal Belgio il giorno 16 agosto (18,09).

Foto: sito Hellas Verona