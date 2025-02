Belahyane: “La Lazio è stata la prima squadra che mi ha cercato. È il club giusto per un giovane come me”

Avevamo parlato della trattativa in un’esclusiva, ora il nuovo innesto della Lazio Belahyane si è presentato in conferenza stampa, introdotto dal ds Fabiani.

“C’è poco da dire su Belahyane, proviene dal Verona e ha determinate caratteristiche e qualità. L’età gioca a suo favore, è un 2004 con ampi margini di crescita e di miglioramento. Anche lui è stato considerato un profilo giusto da inserire nello spogliatoio senza alterare l’equilibrio del gruppo”.

“La Lazio è il primo club con cui avevo parlato. Mi è piaciuto molto il progetto, conoscevo i francesi che giocano qui. È un club ambizioso come dimostra il cammino in Europa e in campionato, è il club giusto per un giovane come me. Conosco già Baroni dai tempi di Verona, ha molta fiducia in me e abbiamo parlato tanto. Mi ha detto cosa devo migliorare per prendermi il posto. In un centrocampo a tre preferisco giocare da regista al centro, nel centrocampo a due mi troverei bene in entrambe le posizioni. La Lazio ha sempre giocato così e quindi mi adatterò al meglio. La scelta di giocare col Marocco? Ci sono tanti giocatori forti nella nazionale che giocano in Europa. Non c’è più concorrenza per la nazionale francese, poi fin da piccolo sapevo che avrei giocato per il Marocco. Volevo onorare la mia famiglia, i miei genitori sono marocchini e ho sempre voluto giocare per il Marocco. Essendo giovane devo migliorare in tante cose, sicuramente il colpo di testa e aggiungere fisicità per essere un mediano di livello internazionale. Sono cresciuto a Parigi in condizioni non facili, non ho paura di niente e neanche del derby. Presenza in lista UEFA in Europa? Onestamente ci spero, sono venuto qui per dare tutto per il club. Non so se sarò in lista, decide il mister ma ci spero fortemente”.

Foto: Instagram Lazio