Belahyane in orbita Torino: conferme totali tre giorni dopo

02/01/2026 | 23:40:16

Reda Belahyane è un obiettivo concreto del Torino, conferme totali rispetto alla nostra esclusiva di tre giorni fa. Il 29 dicembre vi avevamo parlato di lavori in corso con la Lazio per uno scambio con Ilic. Il giorno dopo abbiamo aggiunto che il Torino ha comunque intenzione di procedere in direzione Belahyane, a prescindere da un eventuale scambio, avendolo individuato come un rinforzo gradito in un reparto che non ha avuto fin qui il definitivo salto di qualità.

foto x lazio