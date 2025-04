Belahyane bel colpo: la Lazio ci aveva visto giusto

Reda Belahyane e quel famoso rilancio a sorpresa del 2 febbraio da parte della Lazio. Abbiamo sempre pensato che sarebbe stato un colpo di qualità e di prospettiva, le doti del classe 2004 non potevano essere certo messe in discussione. Forse avrebbe potuto avere qualche possibilità in più nelle precedenti partite, ma questi ormai sono discorsi con il “senno del poi”. La verità è che, da titolare a Bergamo, Belahyane ha ribadito di essere un talento di grande qualità, centrocampista moderno e un futuro assicurato. Il tempo va con lui, potrà inserirsi sempre meglio e dare un contributo di spessore alla Lazio. Esattamente come Oliver Provstgaard, altra sorpresa dello scorso 2 febbraio, è entrato con la personalità del giovane difensore destinato a ritagliarsi sempre più spazio in futuro.